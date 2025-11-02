Napoli 16enne gambizzato fuori locale

14.04 Un ragazzino di 16 anni è stato ferito a Napoli dopo una serata con amici in un locale, in circostanze da chiarire. La polizia indaga su quanto accaduto al giovane, bersaglio di proiettili che lo hanno raggiunto agli arti inferiori mentre assieme ad amici era nel parcheggio vicino al locale in cui avevano trascorso il sabato sera. Il 16enne è in ospedale. Squadra Mobile e Upg della questura di Napoli vagliano il racconto degli adolescenti: "Un ragazzo si è avvicinato a piedi e gli ha sparato alle gambe". Così gli amici del ferito. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it