Si riaccendono le luci nel Castello di Brescia. Dal 6 al 10 novembre torna Mysteria Light Festival, che trasformerà l’antica fortezza sul colle Cidneo, in un parco della fantasia ispirato all’Odissea, dove la musica si alternerà con la letteratura, la tecnologia e lo spettacolo, offrendo durante il giorno una suggestiva combinazione di incontri e laboratori, e trasformandosi la sera in un festival di luci. Il Festival è ideato e promosso da Cieli Vibranti e Scena Urbana, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei che, nei giorni di apertura del festival, consentirà al pubblico di visitare gratuitamente il Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia“ e il Museo delle Armi “Luigi Marzoli“, presentando il biglietto di ingresso della kermesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mysteria Light Festival. Il castello si illumina