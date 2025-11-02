Mysteria Light Festival Il castello si illumina
Si riaccendono le luci nel Castello di Brescia. Dal 6 al 10 novembre torna Mysteria Light Festival, che trasformerà l’antica fortezza sul colle Cidneo, in un parco della fantasia ispirato all’Odissea, dove la musica si alternerà con la letteratura, la tecnologia e lo spettacolo, offrendo durante il giorno una suggestiva combinazione di incontri e laboratori, e trasformandosi la sera in un festival di luci. Il Festival è ideato e promosso da Cieli Vibranti e Scena Urbana, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei che, nei giorni di apertura del festival, consentirà al pubblico di visitare gratuitamente il Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia“ e il Museo delle Armi “Luigi Marzoli“, presentando il biglietto di ingresso della kermesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dal 6 al 10 novembre, il Castello verrà illuminato dalle luci di @mysteriafestival: un light festival che vi porta sulle tracce del mitico viaggio di Ulisse! Mysteria è anche un festival dedicato alle culture fantastiche: troverete esposizioni di libri e dimostrazioni di Vai su Facebook
In Castello torna Mysteria Light dal 6 al 10 novembre - Giunto alla seconda edizione, il Mysteria Light Festival che si svolgerà in Castello a Brescia dal 6 al 10 novembre sceglie la grande epica classica, e in particolar modo le peregrinazioni di Ulisse t ... Si legge su brescia.corriere.it
MYSTERIA Light Festival - Si preannuncia ricca di soprese la seconda edizione di MYSTERIA Light Festivalin programma al Castello di Brescia dal 6 al 10 novembre 2025 che, nell’anno dell’esordio ha potuto contare su oltre ... Scrive arte.it
Brescia, in Castello “Mysteria. Il Festival della luce” - Il Festival della luce”, progetto che trasformerà l’antica fortezza della città in un parco della fantasia, ... Come scrive quibrescia.it