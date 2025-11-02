Mutui a Forlì-Cesena la durata più lunga dell' intera regione | in media 25 anni e sette mesi
L'osservatorio diffonde i dati sul mercato dei mutui in Emilia-Romagna, nel 2025, secondo i dati di Mutui Online.it, si osserva un aumento dell’età dei richiedenti, che rispetto allo scorso anno sale da 38 anni e 9 mesi in media a 39 anni.Spiega una nota: “Quest’anno nella regione è aumentata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
