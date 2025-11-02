Musetti Auger Aliassime rinuncia a Metz e le Atp Finals tornano possibili Ecco come
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti sorride dopo il successo di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Parigi. Battendo in finale Felix Auger Aliassime, il numero uno ha regalato al connazionale una nuova speranza per la qualificazione in extremis alle Atp Finals. Dopo il ko contro Sinner, Auger Aliassime ha spiegato che non parteciperà al 250 di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
