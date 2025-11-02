Museo egizio | inaugurato con una cerimonia durata molte ore E’ il più grande del mondo

L'Egitto lo aspettava da secoli: ora il suo Museo, il più grande del mondo, è realtà. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura, ieri 1 novembre 2025, è durato diverse ore con attori, ballerini, cantanti e musicisti, giochi di luce e fuochi d'artificio. Accanto al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, una quarantina tra teste coronate e capi di Stato e di governo, ha salutato l'apertura del Grand Egyptian Museum (Gem), il museo che con i suoi 500 mila metri quadri ha soffiato al Louvre lo scettro di maggiore museo del mondo, nonostante sia dedicato ad una sola civiltà L'articolo Museo egizio: inaugurato con una cerimonia durata molte ore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

