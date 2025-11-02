Muscarà | Il cimitero di Poggioreale trasformato in simbolo del degrado amministrativo
Tempo di lettura: 2 minuti “Tra traffico limitato e desolazione, il cimitero mostra il volto dimenticato di Napoli”. In occasione della Commemorazione dei Defunti 2025, la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà interviene con forza denunciando l’ennesimo segnale dell’abbandono in cui versa la città: il Cimitero Monumentale di Poggioreale, luogo sacro della memoria collettiva, ridotto ormai a uno scenario di degrado e incuria. “Non si tratta soltanto di un problema di manutenzione o di pulizia — afferma Muscarà — ma del segno più evidente della disattenzione amministrativa verso la dignità dei luoghi che raccontano la storia e l’anima di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
