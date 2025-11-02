Murgita e Criscito sul match con il Sassuolo | Vogliamo una prestazione da Genoa per riconquistare i tifosi
Mimmo Criscito e Roberto Murgita sono alla guida del Grifone da un paio di giorni, l'obiettivo è gestire l'emergenza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ora basta Allenatore saltato , Ds saltato . Lunedì si va a Reggio con Criscito e Murgita , in attesa del nuovo allenatore . Ora basta , facciamo quadrato , tra tutte le componenti, per raddrizzare questa stagione . Penso sia chiaro che Vieira ormai non fosse gradit - facebook.com Vai su Facebook
? | Criscito e Murgita dirigono l’allenamento del sabato in casa rossoblù Leggi la notizia qui: buoncalcioatutti.it/2025/11/01/gen… ? #Genoa #Criscito #Murgita #SerieA #SassuoloGenoa - X Vai su X
Ribaltone Genoa: via subito Vieira, col Sassuolo in panchina Criscito e Murgita - Il nuovo allenatore arriverà dopo la partita di lunedì: De Rossi, Gotti e Vanoli i primi nomi accostati alla panchina rossoblù ... Come scrive primocanale.it
Ribaltone al Genoa: via Vieira, panchina ad interim a Murgita-Criscito - A due giorni dalla trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo, la società rossoblù ... Riporta iltempo.it
Crisi Genoa, Vieira in bilico, idea Murgita in panchina col Sassuolo, Lopez nuovo ds - Tra i profili osservati ci sarebbero nomi non esotici come Vanoli e De Rossi ... Lo riporta telenord.it