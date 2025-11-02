Muore davanti al marito durante la festa da ballo Era una negoziante di Follonica

Scarlino, 2 novembre 2025 – Un malore improvviso, il primo aiuto fornito dalle persone che si trovavano lì insieme a lei, poi l’arrivo del medico e del personale sanitario del ’118’ che hanno provato a rianimarla anche con il supporto del defibrillatore presente nel locale, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano e il suo cuore non ha più ripreso a funzionare. Si è spenta così, intorno alle 23 di sabato, Rosita Galletti, 77 anni, commerciante molto nota nella cittadina del Golfo, che stava trascorrendo la serata in compagnia del marito e di alcuni amici nel centro Ause del Puntone dove era stata organizzata una festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore davanti al marito durante la festa da ballo. Era una negoziante di Follonica

