Muore a 41 anni sul posto di lavoro | era senza contratto

CANTALICE – Muore a 41 anni operaio che lavorava “in nero” in un cantiere per opere pubbliche: sospesa l’attività della ditta. È morto mentre lavorava in un cantiere edile destinato alla realizzazione di opere pubbliche, nel territorio di Cantalice. La vittima, un operaio nordafricano di 41 anni, si è accasciata improvvisamente a terra durante il turno di lavoro, senza che i colleghi riuscissero a prestargli soccorso in tempo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cantalice e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, insieme ai sanitari del 118. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it © Sabinaoggi.it - Muore a 41 anni sul posto di lavoro: era senza contratto

Contenuti che potrebbero interessarti

Muore a 25 anni travolto da una macchina: era sceso per soccorrere un altro automobilista in difficoltà - facebook.com Vai su Facebook

Muore sul luogo di lavoro: era senza contratto. Attività sospesa ma proseguono le indagini - Alcuni giorni fa, nel comune di Cantalice, un operaio di 41 anni ha perso la vita mentre era intento a svolgere le proprie ... Da msn.com

Tragedia sul lavoro nel cantiere di Torino Esposizioni: l'operaio 41enne Andy Mwachoko muore schiacciato da reti metalliche - Il sindaco Lo Russo: «Era dipendente della ditta Cobar e residente in Puglia». Da torino.corriere.it

Lavinia Capobianco si schianta con l'auto sul casello dell'autostrada e muore a 41 anni. Un anno fa aveva perso il marito in un incidente in... - Incidente mortale al casello autostradale dell'A57 a Mestre: poco prima delle 5 di ieri mattina, lunedì 27 ottobre, una ... Come scrive msn.com