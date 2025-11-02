Mr² & Mrs Leclerc il pilota Ferrari annuncia le nozze con Alexandra Saint Mleux | la proposta con il cagnolino-testimone e il tappeto di rose rosse
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, una delle coppie più seguite della Formula 1, hanno annunciato il loro matrimonio dopo due anni di fidanzamento. Il pilota monegasco della Ferrari, 28 anni, ha fatto il grande annuncio via social con un post con la caption «Mr². & Mrs. Leclerc» seguita da cuore e anello in formato emoticon. Il momento è stato reso ancora più dolce grazie al coinvolgimento del loro cagnolino Leo come messaggero della proposta: «Dad wants to marry you!» («Papà vuole sposarti»), recitava la medaglietta del cucciolo, consegnata alla futura sposa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charlesleclerc) Chi è Alexandra Saint Mleux. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Charles Leclerc conquista il podio in Messico con un weekend davvero forte. Ma quante chance ha la Ferrari di mantenere il secondo posto nel Campionato Costruttori? Scopri tutti i dettagli della gara e le dichiarazioni del pilota monegasco - facebook.com Vai su Facebook
TANTI AUGURI CHARLES LECLERC! Il pilota Ferrari compie oggi 28 anni #F1 - X Vai su X