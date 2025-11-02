Mr² & Mrs Leclerc il pilota Ferrari annuncia le nozze con Alexandra Saint Mleux | la proposta con il cagnolino-testimone e il tappeto di rose rosse

Open.online | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, una delle coppie più seguite della Formula 1, hanno annunciato il loro matrimonio dopo due anni di fidanzamento. Il pilota monegasco della Ferrari, 28 anni, ha fatto il grande annuncio via social con un post con la caption «Mr². & Mrs. Leclerc» seguita da cuore e anello in formato emoticon. Il momento è stato reso ancora più dolce grazie al coinvolgimento del loro cagnolino Leo come messaggero della proposta: «Dad wants to marry you!» («Papà vuole sposarti»), recitava la medaglietta del cucciolo, consegnata alla futura sposa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charlesleclerc) Chi è Alexandra Saint Mleux. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Mr178 Amp Mrs Leclerc