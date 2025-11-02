Moviola Verona Inter manca il rosso a Bisseck? Marelli spiega | Bisogna vederlo in dinamica bisogna osservare che…

Inter News 24 Moviola Verona Inter, Marelli analizza gli episodi dubbi: «Il fermo immagine può trarre in inganno, serve vedere in dinamica». L’ex arbitro a DAZN sul fallo di Bisseck e sul contatto tra Bella-Kotchap e Pio Esposito. L’ex arbitro e moviolista di DAZN, Luca Marelli, ha commentato i principali episodi arbitrali di Verona–Inter, soffermandosi in particolare sul presunto fallo di Yann Bisseck su Giovane e sul contatto in area tra Bella-Kotchap e Pio Esposito. SUL FALLO DI BISSECK – «Bisogna vederlo in dinamica, il fermo immagine può trarre in inganno», ha spiegato Marelli, invitando a non giudicare l’azione solo dalle immagini statiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

