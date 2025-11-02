Moviola Verona Inter manca il rosso a Bisseck? Marelli spiega | Bisogna vederlo in dinamica bisogna osservare che…
Inter News 24 Moviola Verona Inter, Marelli analizza gli episodi dubbi: «Il fermo immagine può trarre in inganno, serve vedere in dinamica». L’ex arbitro a DAZN sul fallo di Bisseck e sul contatto tra Bella-Kotchap e Pio Esposito. L’ex arbitro e moviolista di DAZN, Luca Marelli, ha commentato i principali episodi arbitrali di Verona–Inter, soffermandosi in particolare sul presunto fallo di Yann Bisseck su Giovane e sul contatto in area tra Bella-Kotchap e Pio Esposito. SUL FALLO DI BISSECK – «Bisogna vederlo in dinamica, il fermo immagine può trarre in inganno», ha spiegato Marelli, invitando a non giudicare l’azione solo dalle immagini statiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
La moviola di CalcioComo a Como-Hellas Verona 3-1 - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Fiorentina, la moviola - Sozza e il VAR insufficienti: Comuzzo da rigore su Esposito. Netto il penalty su Bonny - Il fischietto della sezione di Seregno ha come assistenti Costanzo e ... Secondo msn.com
Tutto su: moviola - E non assegnarlo prima all'Inter per l'episodio in area tra Rovella e lo stesso Bisseck? Segnala affaritaliani.it
Inter-Cremonese, moviola: dubbi sul primo e sul terzo gol nerazzurro, c’è anche una rete annullata - La prova dell’arbitro di Teramo Emanno Feliciani a San Siro nell’anticipo della sesta giornata di serie A Inter- Come scrive sport.virgilio.it