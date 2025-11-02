Moviola Verona Inter Capuano difende Doveri | Nessun rosso per Bisseck manca la direzione verso la porta

Inter News 24 Moviola Verona Inter, Capuano interviene sul cado Doveri: «Decisione ineccepibile dell’arbitro, anche sul contatto con Pio Esposito». Il giornalista Giovanni Capuano, intervenuto su X, ha commentato gli episodi arbitrali più discussi di Verona Inter, schierandosi a favore delle decisioni prese da Daniele Doveri. Secondo Capuano, la scelta dell’arbitro di non espellere Yann Bisseck per il fallo su Giovane è stata pienamente corretta: «Nei due episodi arbitrali di Verona–Inter decide bene Doveri. Non è da espulsione il fallo di Bisseck: manca il parametro della direzione verso la porta, perché il tocco dell’attaccante allarga la traiettoria verso l’esterno», ha scritto il giornalista, precisando che il regolamento non prevede il rosso automatico se l’azione non si sviluppa in direzione chiara della porta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Verona Inter, Capuano difende Doveri: «Nessun rosso per Bisseck, manca la direzione verso la porta»

