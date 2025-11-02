Movie Icons non solo cimeli | il cinema come identità collettiva che attraversa le generazioni

Fino al 3 maggio 2026, il palazzo esempio del razionalismo romano, oggi sede di WeGil, si trasforma in un vero e proprio set cinematografico con la mostra “Movie Icons – Oggetti originali dai set di Hollywood”. Promossa dalla Regione Lazio, con un impegno diretto del presidente Francesco Rocca, in collaborazione con LAZIOcrea, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Theatrum Mundi, l’esposizione porta nella Capitale oltre cento oggetti di scena, costumi e memorabilia che hanno segnato quattro decenni di cinema hollywoodiano. Dopo il successo straordinario ottenuto a Torino, dove quasi mezzo milione di visitatori ha affollato la Mole Antonelliana, Roma diventa il nuovo palcoscenico per questa celebrazione della settima arte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Movie Icons”, non solo cimeli: il cinema come identità collettiva che attraversa le generazioni

