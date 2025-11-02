Movida sicura controlli a tappeto interforze | denunciati due parcheggiatori abusivi e altri quattro sanzionati

Un vasto servizio di controllo interforze ha interessato il centro storico di Catania durante il fine settimana, con l'obiettivo di garantire la sicurezza durante le ore della movida. L'operazione, disposta dal questore e coordinata dalla polizia di Stato, ha visto la partecipazione di pattuglie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Movida sicura a Reggio: vertice in Prefettura per definire le nuove strategie per la stagione invernale - X Vai su X

Controlli “Movida Sicura”: 55 persone identificate, un arresto e un accompagnamento al C.P.R. - facebook.com Vai su Facebook

Terni. “Alto Impatto – Movida Sicura”: controlli congiunti nel centro cittadino - NewTuscia – TERNI – Nella serata di sabato 2 novembre, nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore Abenante, è stato effettuato un articolato servizio straordinario di ... Si legge su newtuscia.it

Terni, operazione movida sicura. Controlli su 89 persone, 42 multe e 3 patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol e droga - Il servizio, coordinato dal vice questore Francesco Falciola, ha visto l’impiego congiunto di numerosi equipaggi di tutte le forze dell'ordine ... Come scrive corrieredellumbria.it

Terni, controlli per la "movida sicura": identificate 55 persone, arrestato un 40enne e uno straniero accompagnato al CPR - Nella serata di sabato 25 ottobre sono stati attuati i consueti servizi di prevenzione e vigilanza disposti dal questore Abenante per garantire una fruizione sicura e ordinata della movida nel centro ... Secondo corrieredellumbria.it