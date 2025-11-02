Motta e Tudor distrutti dall’ex Juve | 45 minuti superiori agli ultimi 2 anni

La Juventus batte la Cremonese rischiando qualcosa nel finale. Comincia bene l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Tante cose da rivedere, ma una prestazione sicuramente positiva considerati contesto assenze che la il gruppo squadra ha dovuto fronteggiare. Nel frattempo, arrivano già i primi commenti positivi sulla 'nuova Juve', tra cui quelli di Vincenzo Iaquinta. Juve, buona la prima per Spalletti: esulta Iaquinta. L'ex attaccante bianconero ha dato subito la sua opinione, che non lascia spazio ad interpretazioni, lanciando un messaggio chiaro agli ultimi allenatori della Vecchia Signora: "La mano del grande allenatore si vede subito.

