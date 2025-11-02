Motogp KTM trema ancora I proprietari pensano a un taglio delle spese del 50%

Bologna, 2 novembre 2025 – Che ne sarà di KTM nel mondo delle corse? L'interrogativo sorge spontaneo dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Bajaj, il marchio indiano che sta completando l'acquisizione di KTM, che circa un anno fa era stata avvolta da una sanguinosa crisi economico-finanziaria. Salvata la struttura, con annessa partecipazione al mondiale Moto gp con quattro moto, il marchio austriaco rischia ora di subire un taglio consistente delle spese e anche del personale. Questo potrebbe aprire uno squarcio importante sul 2027 dove tutte le case dovranno aprire i cordoni della borsa per il nuovo cambio regolamentare e sviluppare i rispettivi prototipi.

