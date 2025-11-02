Mosca | Non urgente vertice Putin-Trump

7.23 "Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno". Lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Secondo Mosca, invece "è necessario un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino, non su un vertice". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Sollecito urgente da parte dell’esponente del gruppo misto: “Non è più tollerabile il silenzio istituzionale su una questione che riguarda il corretto funzionamento dell’assise” - facebook.com Vai su Facebook

Mosca: Non urgente vertice Putin-Trump, lavorare su Ucraina - Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Come scrive msn.com

Mosca vara sottomarino per super drone nucleare, abbattuti 164 droni ucraini nella notte - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mosca vara sottomarino per super drone nucleare, abbattuti 164 droni ucraini nella notte ... Lo riporta tg24.sky.it

Vertice Trump-Putin annullato dopo che Mosca ha inviato un memorandum sulle richieste per l’Ucraina - FT - Gli Stati Uniti hanno annullato l’incontro programmato tra il Presidente Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin dopo che Mosca ha inviato un memorandum a Washington ... Lo riporta it.investing.com