Mosca vara il sottomarino Khabarovsk | sarà la piattaforma subacquea per i droni-siluro

I cantieri Sevmash di Severodvinsk, poche ore fa, hanno varato l'unità capoclasse del progetto 09851, il Khabarovsk, un sottomarino nucleare "speciale" che la Russia presenta come piattaforma dedicata al trasporto e al lancio di grandi veicoli sottomarini autonomi, in particolare il sistema 2M39 noto come Poseidon. Il varo rappresenta una tappa formale nel lungo processo di costruzione e collaudo della nuova generazione di vettori strategici russi. L'unità dovrà affrontare un esteso programma di prove in mare, comprese le verifiche dei sistemi di propulsione e dei meccanismi di lancio subacqueo, prima della sua dichiarazione di operatività.

