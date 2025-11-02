Mosca vara il sottomarino Khabarovsk | sarà la piattaforma subacquea per i droni-siluro
I cantieri Sevmash di Severodvinsk, poche ore fa, hanno varato l’unità capoclasse del progetto 09851, il Khabarovsk, un sottomarino nucleare “speciale” che la Russia presenta come piattaforma dedicata al trasporto e al lancio di grandi veicoli sottomarini autonomi, in particolare il sistema 2M39 noto come Poseidon. Il varo rappresenta una tappa formale nel lungo processo di costruzione e collaudo della nuova generazione di vettori strategici russi. L’unità dovrà affrontare un esteso programma di prove in mare, comprese le verifiche dei sistemi di propulsione e dei meccanismi di lancio subacqueo, prima della sua dichiarazione di operatività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mosca vara il sottomarino nucleare Khabarovsk. Assalto russo a Pokrosvsk, Kiev prova a resistere - X Vai su X
L’UE vara il 19° pacchetto di sanzioni alla Russia, ma intanto aumenta l’import di energia russa. Bruxelles finge di punire Mosca, mentre rifornisce le sue casse. L’ennesima farsa geopolitica dove il rigore è solo di facciata e il gas scorre a fiumi. - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Mosca vara sottomarino con drone nucleare. Battaglia per Pokrovsk. LIVE - Mentre i russi tentano l'affondo definitivo per il controllo della roccaforte, l'intelligence militare di Kiev ha lanciato una controffensiva per rompere l'assedio. Scrive tg24.sky.it
Terza guerra mondiale, l’asso nella manica di Putin: il sottomarino Khabarovsk lancia l’ombra nucleare sull’Occidente - L’1 novembre 2025 la Russia ha annunciato ufficialmente il varo del nuovo sottomarino nucleare Khabarovsk, costruito nei cantieri di Severodvinsk. Riporta tag24.it
Assalto russo a Pokrovsk: Kiev contrattacca, Mosca vara il sottomarino dei droni nucleri - Si combatte duramente a Pokrovsk, in Ucraina, dove l’esercito russo tenta l’affondo decisivo per conquistare la strategica roccaforte. Riporta unionesarda.it