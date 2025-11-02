Mosca monitora crisi Usa-Venezuela

2.03 La Russia ha dichiarato di "monitorare attentamente" la situazione in Venezuela, in risposta alle crescenti pressioni militari statunitensi nella regione, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Il riferimento è al rapporto del Washington Post secondo cui il presidente venezuelano Maduro avrebbe inviato a Mosca una richiesta di missili, radar e aerei. La Russia ha inoltre affermato di volere mantenere la calma e impedire l'apertura di nuovi fronti di conflitto ed evitare un'escalation. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

