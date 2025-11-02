Morto sul colpo Si schianta contro i vigili del fuoco incidente spaventoso | strada chiusa tutto bloccato
Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di domenica 2 novembre tra Nembro e Albino, lungo la provinciale 671 della Valseriana. A perdere la vita è stato un uomo di 34 anni, coinvolto in un frontale con un’autopompa dei Vigili del Fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l’autopompa stava recandosi a spegnere un incendio in un capannone a Scanzorosciate, quando si è scontrata frontalmente con un’auto con cinque persone a bordo. La vittima era alla guida dell’auto, mentre gli altri quattro occupanti sono rimasti feriti e sono stati subito assistiti dal personale sanitario giunto sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
