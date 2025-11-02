Morto in un incidente stradale Piero Longo era il papà di Giovanni ragazzo scomparso nel 2017 | Non aveva mai smesso di cercarlo

Una tragedia che si aggiunge a un dolore mai sopito. Piero Longo, 60 anni, è morto dopo un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato lungo la provinciale che collega. 🔗 Leggi su Leggo.it

