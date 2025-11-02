Morto Giovanni Galeone Lo chiamavano Netzer Aveva allenato Udinese e Napoli

Lo chiamavano "Galeone Netzer", per la chioma e il modo irriverente di giocare. E' morto Giovanni Galeone, storico ex allenatore di Pescara, Udinese e Napoli. Aveva 84 anni Si è spento intorno all'ora di pranzo di oggi, 2 novembre 2025, nell'ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Udine dove era ricoverato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morto Giovanni Galeone. Lo chiamavano Netzer. Aveva allenato Udinese e Napoli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. Ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, 2 con il Pescara, una con l'Udinese e una con il Perugia. Aveva 84 anni - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Giovanni Cucchi, papà di Stefano e Ilaria. Il ricordo commosso di Fabio Anselmo: "Hai dato voce a tuo figlio" - X Vai su X

Giovanni Galeone è morto a 84 anni: calcio in lutto per il maestro di Allegri e Gasperini - A 84 anni è morto Giovanni Galeone, storico allenatore e mentore, tra gli altri, di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Secondo tuttosport.com

È morto Giovanni Galeone, maestro di calcio e mentore di Allegri e Gasperini - 3 e del calcio offensivo, ha conquistato quattro promozione in Serie A (due col Pescara poi con Perugia e Udinese) ... Da msn.com

E' morto Giovanni Galeone, allenatore dell'Udinese, Pescara, Perugia e Napoli - Giovanni Galeone è morto oggi all'ospedale di Udine dove era ricoverato. Secondo msn.com