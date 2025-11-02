Morto Giovanni Galeone | l’ex allenatore aveva 84 anni È stato fonte d’ispirazione per diversi tecnici

È morto a 84 anni Giovanni Galeone. Ex allenatore di Napoli e Pescara tra le tante, da tempo era ricoverato in ospedale a Udine per una malattia. Fonte d’ispirazione per tantissimi allenatori – tra cui Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini – è stato un allenatore che, pur non avendo vinto mai trofei in carriera, ha conquistato quattro promozioni (due a Pescara, una a Udine e una a Perugia) lasciando un’impronta importante nel calcio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Giovanni Galeone: l’ex allenatore aveva 84 anni. È stato fonte d’ispirazione per diversi tecnici

Altre letture consigliate

#Gallarate, è morto Giovanni #Bianchi. Addio allo storico maestro dei #dolci - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Giovanni Cucchi, papà di Stefano e Ilaria. Il ricordo commosso di Fabio Anselmo: "Hai dato voce a tuo figlio" - X Vai su X

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. E' stato il mentore di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Riporta msn.com

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. Ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, 2 con il Pescara, una con l'Udinese e una con il Perugia. Aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Riporta msn.com

È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Lo riporta msn.com