Morto Giovanni Galeone | l’ex allenatore aveva 84 anni È stato fonte d’ispirazione per diversi tecnici

Ilfattoquotidiano.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 84 anni Giovanni Galeone. Ex allenatore di Napoli e Pescara tra le tante, da tempo era ricoverato in ospedale a Udine per una malattia. Fonte d’ispirazione per tantissimi allenatori – tra cui Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini – è stato un allenatore che, pur non avendo vinto mai trofei in carriera, ha conquistato quattro promozioni (due a Pescara, una a Udine e una a Perugia) lasciando un’impronta importante nel calcio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

morto giovanni galeone l8217ex allenatore aveva 84 anni 200 stato fonte d8217ispirazione per diversi tecnici

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Giovanni Galeone: l’ex allenatore aveva 84 anni. È stato fonte d’ispirazione per diversi tecnici

Altre letture consigliate

morto giovanni galeone l8217exGiovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. E' stato il mentore di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Riporta msn.com

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. Ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, 2 con il Pescara, una con l'Udinese e una con il Perugia. Aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Riporta msn.com

È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Giovanni Galeone L8217ex