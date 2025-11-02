Morto Giovanni Galeone | il suo calcio espressione di libertà

Gbt-magazine.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto  Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Era ricoverato da tempo in ospedale a Udine. Da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a  Pescara  (1986-87 e 1991-92), una a  Udine  e una a  Perugia. Ha allenato anche  Napoli, Como, Spal. Il suo  4-3-3  è stato un modello per tanti. Il ritiro dal calcio avvenne nel 2013. A Pescara è leggenda, basti pensare che la stazione dei treni fu inaugurata alla sua presenza. Ha avuto rapporti burrascosi con i suoi presidenti: grande freddezza con Scibilia e molto teso con Gaucci. È stato il  maestro di Massimiliano Allegri. Galeone, la storia. Giovanni Galeone nasce a Napoli il 25 gennaio 1941. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

