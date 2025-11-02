Morto Giovanni Galeone | il suo calcio espressione di libertà
È morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Era ricoverato da tempo in ospedale a Udine. Da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara (1986-87 e 1991-92), una a Udine e una a Perugia. Ha allenato anche Napoli, Como, Spal. Il suo 4-3-3 è stato un modello per tanti. Il ritiro dal calcio avvenne nel 2013. A Pescara è leggenda, basti pensare che la stazione dei treni fu inaugurata alla sua presenza. Ha avuto rapporti burrascosi con i suoi presidenti: grande freddezza con Scibilia e molto teso con Gaucci. È stato il maestro di Massimiliano Allegri. Galeone, la storia. Giovanni Galeone nasce a Napoli il 25 gennaio 1941. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondisci con queste news
Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. Ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, 2 con il Pescara, una con l'Udinese e una con il Perugia. Aveva 84 anni - facebook.com Vai su Facebook
E' morto Giovanni Cucchi, papà di Stefano e Ilaria. Il ricordo commosso di Fabio Anselmo: "Hai dato voce a tuo figlio" - X Vai su X
Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp - Da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara (1986- msn.com scrive
E' morto Giovanni Galeone, allenatore dell'Udinese, Pescara, Perugia e Napoli - Giovanni Galeone è morto oggi all'ospedale di Udine dove era ricoverato. Segnala msn.com
Morto Giovanni Galeone: aveva 84 anni - Si è spento all'età di 84 anni all'ospedale di Udine Giovanni Galeone ex allenatore, fra le altre squadre, di Pescara, Napoli e proprio Udinese. Da sport.sky.it