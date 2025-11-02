Morto Giovanni Galeone | addio all’ex allenatore è stato il mentore di Massimiliano Allegri Aveva 84 anni

Morto Giovanni Galeone: addio allo storico allenatore, è stato il maestro di Massimiliano Allegri. Aveva 84 anni. Un lutto profondo colpisce il calcio italiano. Si è spento oggi, all’età di 84 anni, Giovanni Galeone, uno degli allenatori più iconici, influenti e amati del panorama nazionale. Un innovatore in panchina. La carriera di Galeone ha attraversato decenni, dagli anni ’70 fino al suo ritiro ufficiale nel 2013. Il suo nome è legato indissolubilmente a piazze storiche che ha guidato con un calcio innovativo e spettacolare, spesso in controtendenza rispetto al difensivismo dominante. Tra le sue panchine più celebri si ricordano quelle dell’ Udinese, del Napoli e, soprattutto, del Pescara, con cui ha ottenuto promozioni e stagioni memorabili, lanciando giovani talenti e proponendo un gioco offensivo che è rimasto nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morto Giovanni Galeone: addio all’ex allenatore, è stato il mentore di Massimiliano Allegri. Aveva 84 anni

