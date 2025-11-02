Morto Fabrizio Moretti storico dirigente del Movimento sociale e di Alleanza nazionale
Si è spento nella giornata di ieri, primo novembre, all’età di 77 anni, Fabrizio Moretti, figura storica della destra politica locale e provinciale. Una vita spesa nella militanza e nell’impegno civile, Moretti era stato dirigente del Movimento Sociale Italiano e, successivamente, di Alleanza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
