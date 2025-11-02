Morto dopo un giorno in carcere Imputati il medico e un’infermiera

Ebbe un’esistenza travagliata, Giuseppe Convertino: usava droghe e alcol, faceva furti soprattutto per pagarsi le sostanze e aveva avuto altri guai con la giustizia. Lui morì a 39 anni, il 10 aprile 2022, nel carcere di Reggio, dov’era arrivato il giorno prima. Non emersero segni di violenza, ma la famiglia intese dare avvio a un iter per fare luce sul decesso, chiedendo che fosse eseguita l’autopsia: a depositare l’esposto in Procura fu l’avvocato Angelo Russo, che difese Convertino negli svariati procedimenti penali che lo coinvolsero nel tempo e che ha assistito i suoi parenti nella fase iniziale dell’inchiesta sulla morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo un giorno in carcere. Imputati il medico e un’infermiera

Scopri altri approfondimenti

Padre di tre figli, il 47enne è morto dopo il tremendo impatto contro una Bmw guidata da un 28enne, poi risultato positivo al testa sulla droga - facebook.com Vai su Facebook

Morto dopo un giorno in carcere. Imputati il medico e un’infermiera - Ebbe un’esistenza travagliata, Giuseppe Convertino: usava droghe e alcol, faceva furti soprattutto per pagarsi le sostanze e aveva avuto altri guai con la giustizia. msn.com scrive

Avellino, pestato in carcere e morto dopo un anno in coma: domani i funerali di Paolo Piccolo - Si è conclusa l’autopsia sulla salma di Paolo Piccolo, eseguita dall’anatomopatologo Antonio Perna, dal medico legale Elena Piciocchi e dall’anestesista e rianimatore Brunello ... Da corriereirpinia.it

Paolo Piccolo, morto dopo le botte in carcere: «Così avevano ridotto mio fratello, intervenga Nordio» - «Chiediamo l'intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio affinché non si ripeta ancora quanto accaduto a Paolo». Come scrive ilmattino.it