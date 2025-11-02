Morti e feriti Supermercato in fiamme squadre di vigili del fuoco sul posto
Una tragedia improvvisa ha sconvolto una tranquilla giornata di festa, trasformando un momento di allegria e memoria in un incubo collettivo. In pochi minuti, la routine di decine di famiglie è stata stravolta da un evento devastante che ha lasciato dietro di sé morte, distruzione e sgomento. L’incendio, scoppiato all’interno di un grande negozio appartenente a una nota catena di discount, ha seminato il panico tra clienti e dipendenti, molti dei quali sono rimasti intrappolati all’interno senza possibilità di fuga. >> “Scacco matto”. Garlasco, c’è la svolta dopo la mossa choc dei carabinieri: roba grossa, cosa succede ora Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero propagate con una rapidità impressionante, favorite forse da materiali infiammabili presenti sugli scaffali e dall’assenza di uscite di emergenza adeguate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Ucraina, Kiev: "Tre morti e 21 feriti in raid russi su quattro regioni" - La diretta Interruzioni di corrente in tutto il Paese - facebook.com Vai su Facebook
Tre carabinieri morti e venti feriti vicino Verona. Nessuno, o quasi, ne parla. Perché non era mafia, non era terrorismo, erano "solo" servitori dello Stato e quindi silenzio. #Verona #carabinieri #zuppadiporro - X Vai su X
Incendio in un discount in Messico, 23 morti, tra cui 7 bambini, e 12 feriti: “Correvano avvolti dalle fiamme” - Un incendio è scoppiato in un discount Waldo's del centro cittadino di Hermosillo, nel Nord del Messico, nel giorno in cui si celebra la famosa Festa ... Riporta fanpage.it
In Messico esplosione in un minimarket: almeno 23 morti e una dozzina di feriti - Un incendio e un'esplosione in un minimarket nel Messico nordoccidentale hanno ucciso sabato almeno 23 persone, tra cui bambini, e ne hanno ferite altre 12, secondo quanto riferito dalle autorità stat ... Come scrive tg.la7.it