Morti e feriti Supermercato in fiamme è strage | vigili del fuoco sul posto

Doveva essere un giorno di festa e memoria, ma si è trasformato in un dramma nazionale. Nella città di Hermosillo, nel nord-ovest del Messico, un violento incendio ha devastato un grande supermercato durante le celebrazioni del Día de los Muertos, una delle ricorrenze più sentite nel Paese. In pochi minuti, la gioia collettiva si è tramutata in panico e distruzione, con fiamme altissime e una colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Leggi anche: “Oltre 700 morti”. Studenti italiani bloccati, il paese nel caos dopo le elezioni. Situazione drammatica Le prime ricostruzioni dell’incidente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Morti e feriti”. Supermercato in fiamme, è strage: vigili del fuoco sul posto

