Morte della giovane Miriam l’inchiesta aperta dalla procura La Torre del Mangia resta chiusa

Siena, 2 novembre 2025 – Tanti turisti in città. Un via vai continuo nell’Entrone. Ma la porticina da cui si sale alla Torre del mangia è chiusa. Nessun sequestro da parte della procura, però, che sta comunque svolgendo accertamenti sulla morte di Miriam Oliviero, la bibliotecaria di Monteroni trovata senza vita venerdì mattina in una porzione di tetto sotto la Torre del Mangia. C’è solo il cartello in varie lingue dove si ricorda che la visita è consentita per una durata massima di 30 minuti, fra salita, sosta e discesa. Che alla sommità si accede salendo circa 400 gradini, più una serie di divieti per evitare la caduta accidentale di oggetti dai merli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte della giovane Miriam, l’inchiesta aperta dalla procura. La Torre del Mangia resta chiusa

