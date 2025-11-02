Morte del poliziotto Aniello Scarpati Meloni | Addolorata

Lopinionista.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre erano in servizio. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore, Aniello Scarpati, insieme alla vicinanza che desidero esprimere all’agente rimasto ferito e a tutta la Polizia di Stato”. E’ quanto scrive suo canale Telegram la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

morte del poliziotto aniello scarpati meloni addolorata

© Lopinionista.it - Morte del poliziotto Aniello Scarpati, Meloni: “Addolorata”

Leggi anche questi approfondimenti

morte poliziotto aniello scarpatiChi era Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nel Napoletano - Aniello Scarpati, 47 anni, è il poliziotto morto nell’impatto tra la volante e un’automobile. msn.com scrive

morte poliziotto aniello scarpatiPoliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco, arrestato il conducente del Suv pirata: positivo alla droga - Lo schianto frontale contro un Bmw noleggiato, che avrebbe invaso la corsia opposta. Scrive quotidiano.net

morte poliziotto aniello scarpatiPoliziotto morto, la notte brava di Tommaso. Tra drink, cocaina e lacrime: «E ora come vado avanti?» - Quando i colleghi del capo pattuglia Aniello Scarpati gli riferiscono che il poliziotto, che poche ore prima ha perso la vita, era il padre di tre bambini non ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Poliziotto Aniello Scarpati