Morte del poliziotto Aniello Scarpati Meloni | Addolorata

ROMA – “Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre erano in servizio. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore, Aniello Scarpati, insieme alla vicinanza che desidero esprimere all’agente rimasto ferito e a tutta la Polizia di Stato”. E’ quanto scrive suo canale Telegram la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Morte del poliziotto Aniello Scarpati, Meloni: “Addolorata”

