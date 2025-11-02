Monza-Spezia 1-0 | nuova gaffe di Sarr e gli aquilotti vanno ko

Monza, 2 novembre 2025 – Non è un buon momento per il portiere Sarr, non c'è niente da fare. Dopo aver agevolato il gol del pareggio di Lasagna per il Padova nello scorso turno al Picco, un nuovo errore del numero 1, frutta la sconfitta degli aquilotti a Monza. Un 1-0 firmato da Ravanelli e che fa ancora di più sprofondare in classifica lo Spezia, che comunque ha subito larga parte della gara e almeno ha giocato in superiorità numerica a partire da 5' dal novantesimo. È giusto, però, prima di ogni altra cosa, soffermarsi sulla complicata situazione infortunati degli aquilotti: Beruatto ha preso una botta in allenamento, Esposito stirato al flessore, Comotto ancora out dopo lo stiramento in nazionale, Artistico forse verrà recuperato per Bari, ma si vedrà all’ultimo, Bandinelli finalmente dopo la sosta rientrerà, Onofri ancora out per un problemino muscolare, senza contare Zurkowski out da lungo corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

