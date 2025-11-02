Monza si prepara al 4 Novembre | la cerimonia ufficiale e la protesta con il maxi corteo

A Monza (ma non solo) sarà un 4 Novembre dai due volti. Le cerimonie ufficiali la mattina, la protesta con il corteo il tardo pomeriggio.La cerimonia ufficiale in centroIn occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si celebra appunto il 4 novembre, in città ci saranno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Monza a caccia del primato: domenica arriva lo Spezia Quattro vittorie di fila e un solo punto dalla vetta: il Monza di Bianco vola e prepara la sfida casalinga contro lo Spezia (domenica 2 novembre, ore 17:15 all’U-Power Stadium). Nei 12 precedenti in Brian - facebook.com Vai su Facebook

A Monza manifestazione il 4 novembre contro guerra, riarmo e militarizzazione. Le realtà brianzole si mobilitano per la pace e la spesa sociale. - La Brianza chiede più pace, meno armi e più fondi per scuola e sanità. Come scrive monza-news.it

IV Novembre: il programma delle celebrazioni a Monza - com) Monza, 31 ottobre 2025 – Si terrà martedì 4 novembre in Piazza Trento e Trieste, come di consueto, la cerimonia dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, o ... Scrive mi-lorenteggio.com

Per il 4 novembre Usb Piemonte prepara due presidi contro militarizzazione, politiche di riarmo e censura - CUNEO – L’Unione Sindacale di Base (USB) Piemonte ha annunciato due presidi per il 4 novembre a Cuneo e a Torino. quotidianopiemontese.it scrive