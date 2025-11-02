Montelanico riaperta la chiesa di San Pietro Apostolo
«La riapertura della Chiesa di San Pietro Apostolo di Montelanico, dopo anni di chiusura a causa dei danni provocati dal terremoto dell'Aquila, rappresenta un momento di grande significato e profonda emozione per l'intera comunità locale e per tutto il territorio laziale".
