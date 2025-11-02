Montelanico riaperta la chiesa di San Pietro Apostolo

Frosinonetoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La riapertura della Chiesa di San Pietro Apostolo di Montelanico, dopo anni di chiusura a causa dei danni provocati dal terremoto dell’Aquila, rappresenta un momento di grande significato e profonda emozione per l’intera comunità locale e per tutto il territorio laziale”.Così ha dichiarato il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Montelanico, Aurigemma: “La riapertura della chiesa di San Pietro apostolo è un segno di rinascita e speranza per l’intera comunità” - NewTuscia – ROMA – «La riapertura della Chiesa di San Pietro Apostolo di Montelanico, dopo anni di chiusura a causa dei danni provocati dal terremoto dell’Aquila, rappresenta un momento di grande sign ... Secondo newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Montelanico Riaperta Chiesa San