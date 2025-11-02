Monsterland Halloween Festival In più di 30mila all’Autodromo Panieri esulta | Prova superata

È un bilancio ampiamente positivo quello tracciato ieri dal sindaco Marco Panieri all’indomani della ‘prima’ imolese del Monsterland Halloween Festival in Autodromo. "È stata una manifestazione riuscita, piena di colori, musica e divertimento", ha sottolineato il primo cittadino, parlando di "evento di grande richiamo che ha portato a Imola oltre 30mila persone (si oscilla tra i 33mila della Questura e i 35mila degli organizzatori, ndr), rappresentando anche una prova organizzativa importante per la nostra città". In una nota diffusa nella tarda mattinata, il sindaco ha ringraziato "sentitamente tutte le forze dell’ordine per il lavoro congiunto di presidio, prevenzione e intervento, sia all’interno dell’autodromo durante il festival, sia nelle aree circostanti e in città dopo l’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

