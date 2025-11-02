Monsterland Halloween Festival a Imola ‘E’ andato tutto bene’ o ‘Nulla è come appare’?
Segnalati una quindicina di furti, tre denunce per rapina, un arresto per spaccio e oltre 20 sanzioni tra violazioni in materia di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
