Moni Ovadia a Voci per Gaza | La pace non si fa per un popolo si fa con un popolo

Era quasi mezzanotte quando Luisa Morgantini, presidente dell’associazione Assopacepalestina ed ex vicepresidente del Parlamento europeo, quando dall'alto della sua esperienza e della sua straordinaria umanità, ha portato la sua testimonianza su quanto ancora sta accadendo a Gaza e in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Venerdì prossimo, 7 novembre, tornerò ancora una volta nel mio locale preferito: il mitico FolkClub di Torino! Questa volta sarà specialissima perché suonerò con la mia sorella in musica Giovanna Famulari e con il grande Moni Ovadia (Pagina Ufficiale) . Lui è - facebook.com Vai su Facebook

“L’esercito sionista è il più forte del Medio Oriente e uno dei più forti del mondo, distrugge in maniera terrificante, però i sionisti fanno sempre le vittime.” Il monologo di Moni Ovadia a #LeIene - X Vai su X

Voci per Gaza, tutto pronto per la manifestazione benefica. BusItalia mette a disposizione le navette - Per agevolare il pubblico a raggiungere il Geox l'amministrazione comunale e BusItalia hanno messo a disposizione delle navette. Lo riporta padovaoggi.it

“Voci per Gaza", un grande concerto per raccogliere fondi per bambine e bambini mutilati - A introdurre la serataMoni Ovadia, Paolo Rossi e Omar Suleiman e poi artisti come Abidat R’Ma, Kofia Group, Auroro Borealo, Giancane, Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, Pierpaolo Capovilla e i C ... Segnala padovaoggi.it

Pierpaolo Capovilla: «Con Voci per Gaza vogliamo ricostruire dignità, non pietismo» - L’1 novembre a Padova un grande concerto per aiutare i bambini di Gaza con l’acquisto e l’invio di protesi. Scrive rollingstone.it