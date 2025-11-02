Mondiali U15-U17-U20 di Pankration e Amateur Mma | cinque foggiani vestiranno la maglia azzurra

La Nazionale Italiana di Pankration e Amateur Mma (FIJLKAM) è pronta per i Campionati Mondiali UWW (United World Wrestling) 2025, in programma a Loutraki (Grecia) dal 05 al 09 novembre 2025. Sarà una rassegna con centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo e una Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altre letture consigliate

Dopo essere stati in SERBIA ora si vola in direzione GRECIA ? WORLD CHAMPIONSHIPS PANKRATION & AMATEUR MMA categorie U15, U17 & U20 Loutraki (GRECIA) 5-9 Novembre 2025 ASD Artagon - Foggia Rappresentiamo da anni F - facebook.com Vai su Facebook

Cus Catania, spadisti Casale e Arcidiacono convocati ai Mondiali U17/U20 in Cina - In casa Cus Catania si respira l’elettrizzante energia di un Campionato Mondiale che si avvicina. Come scrive cataniatoday.it

Casale e Arcidiacono del Cus Catania convocati ai Mondiali di scherma U17/U20 in Cina - In casa Cus Catania si respira l’elettrizzante energia di un Campionato Mondiale che si avvicina. Da blogsicilia.it

Scherma: due spadisti del Cus Catania ai Mondiali U17 e U20 - Il Cus Catania sarà presente a Riyad con la partecipazione di due spadisti, Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono, che sono stati convocati per i Mondiali Cadetti e Giovani che si disputeranno in ... Secondo ansa.it