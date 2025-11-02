Moncalieri quindicenne disabile rapito e torturato da una baby gang nella notte di Halloween

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo sarebbe stato attirato con un pretesto, poi rasato e bruciato con una sigaretta. I carabinieri indagano su un gruppo di coetanei, mentre la comunità resta sconvolta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

moncalieri quindicenne disabile rapitoOstaggio della baby gang, ragazzino disabile sequestrato e seviziato nella notte di Halloween - La presunta baby gang avrebbe adescato il quindicenne e lo avrebbe torturato, tagliandogli le sopracciglia e i capelli e ustionandolo con una sigaretta. Come scrive msn.com

