Moncalieri quindicenne disabile rapito e torturato da una baby gang nella notte di Halloween

Il ragazzo sarebbe stato attirato con un pretesto, poi rasato e bruciato con una sigaretta. I carabinieri indagano su un gruppo di coetanei, mentre la comunità resta sconvolta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Moncalieri, quindicenne disabile rapito e torturato da una baby gang nella notte di Halloween

Ostaggio della baby gang, ragazzino disabile sequestrato e seviziato nella notte di Halloween - La presunta baby gang avrebbe adescato il quindicenne e lo avrebbe torturato, tagliandogli le sopracciglia e i capelli e ustionandolo con una sigaretta. Come scrive msn.com