Monaco avvisa Sinner | Aliassime può metterlo in difficoltà Di Jannik ancora dobbiamo vedere il meglio…

Nella giornata di ieri, Jannik Sinner ha letteralmente strapazzato per 6-0 6-1 Alexander Zverev, numero 3 al mondo, staccando così il pass per le Finali del Masters 1000 di Parigi, dove se la vedrà con il canadese Félix Auger-Aliassime, a sua volta uscito vittorioso dall’incontro con Aleksandr Bublik per 7-6 6-4. Una sfida molto chiacchierata quella dell’altoatesino, il quale ha giocato contro un avversario scarico ed affaticato dalla sfida del giorno prima, in cui ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev. Proprio su questo tema si è concentrato nella giornata odierna Guido Monaco, intervenuto come di consueto ai microfoni di TennisMania, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e dello stesso Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco avvisa Sinner: “Aliassime può metterlo in difficoltà. Di Jannik ancora dobbiamo vedere il meglio…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per la coesione del personale e per il clima di serenità che caratterizza la compagnia e la stazione... - facebook.com Vai su Facebook

Sinner e il dolore all'addome accusato contro Auger-Aliassime: come sta e cosa farà per la finale contro Alcaraz - Jannik Sinner rassicura sulle sue condizioni di salute, dopo aver comunque battuto Felix Auger- Da corrieredellosport.it

Us Open, Sinner soffre ma batte Auger-Aliassime in 4 set: domenica la finale dei sogni con Alcaraz - Non senza sofferenze ma ecco materializzarsi la finale pronosticata già due settimane fa: Jannik Sinner raggiunge in finale agli Us Open Carlos Alcaraz dopo la vittoria in 4 set contro il canadese ... Riporta ilgiornale.it

Sinner e gli asciugamani agli US Open: cos'è successo. VIDEO - Già nel primo set, dopo pochi game, Jannik si accorge che la dotazione di teli - Come scrive sport.sky.it