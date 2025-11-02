Molto più ironica che Diabolika Ziche la regina di Lucca Comics

Lucca, 2 novembre 2025 – È possibile riproporre in chiave umoristica un mostro sacro del fumetto come Diabolik? Sì, se si ha la classe di Silvia Ziche, punta di diamante della letteratura disegnata italiana. A Lucca Comics & Games, che anche quest’anno vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate, Ziche e Feltrinelli presentano il secondo volume del “Re del Terrore“ disegnato dall’artista veneta con Diabolik.Sempre più sottosopra, su testi di Tito Faraci e Mario Gomboli, sceneggiatori della serie del personaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

