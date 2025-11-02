Moder | ’Poco dopo mezzanotte’ | Così ho cercato la mia verità

Un disco "molto cinematografico", come lo definisce l’autore. Un disco che, per quanto "vario a livello musicale", ha avuto "fin dal primo giorno la sua sceneggiatura". Lui è Moder (pseudonimo di Lanfranco Vicari), rapper ravennate classe 1983, conosciuto dai fan dell’hip-hop di vecchia data e dagli amanti del genere di nuova generazione. Anche per l’immenso lavoro che, da anni, porta in Romagna alcuni dei più grandi artisti rap italiani e internazionali, unendo writing, breakdance e tutto ciò che la cultura underground porta, dentro l’ Under Fest di Ravenna. Il disco è ’Poco dopo mezzanotte’, uscito il 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali per GloryHole Records e Cisim-LODC, con distribuzione Believe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moder: ’Poco dopo mezzanotte’: "Così ho cercato la mia verità"

Scopri altri approfondimenti

Intervista a Moder: il nuovo album Poco Dopo Mezzanotte, i featuring e il rap che lo ha influenzato Vai su Facebook

Moder: «Dopo Genova è stato strappato il tessuto sociale di questo paese» - Tanti sono i libri e i brani dedicati a fatti che hanno segnato una e più generazioni: in Italia il G8 di Genova è stato uno spartiacque. Scrive ilmanifesto.it