Modena-Perugia sfida amarcord Un big match così mancava da anni

Un big match come ai vecchi tempi. Certo, le giornate giocate sono poche, ma che Perugia e Modena si affrontassero per una posizione nobile della classifica (oggi seconda e terza rispettivamente, dietro Verona a punteggio pieno) non era affatto scontato prima dell'inizio del campionato. Senza la rimonta subita a Milano, Modena sarebbe addirittura davanti, ma hanno ragione Giuliani e Casadei, inutile guardarsi alle spalle soprattutto dopo le due vittorie piene arrivate dopo, in casa con Monza e quella molto più prestigiosa di Piacenza. Due vittorie che hanno fatto intravedere quanto la Valsa Group possa crescere ancora e far male alle sue avversarie dalla battuta, dall'attacco e con una solidità della seconda linea garantita da un libero di primissimo livello, forse il migliore del campionato.

