Modà | La Notte dei Romantici – Il Tour

Bolognatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'11 novembre è invece il turno dei Modà che tornano sul palco con “La Notte dei Romantici – Il Tour”, un nuovo viaggio live per festeggiare insieme al pubblico la lunga storia della band milanese.Durante questi live nei principali palazzetti italiani il pubblico potrà festeggiare insieme a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Mod224 Notte Romantici 8211