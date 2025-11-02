Moda inverno 2025 | ecco le 10 tendenze da sfoggiare per essere comodi e alla moda

Rinnovo armadio in vista o alla ricerca di ispirazione per nuovi look? I trend di stagione sono qui per guidare alla scelta dei capi da acquistare per questo inverno. Ma oltre i trend più modaioli, (talvolta tanto belli quanto improbabili) visti in passerella, questo inverno 2025 racconta un ritorno alla realtà ma senza rinunciare al sogno. Dopo stagioni dominate da estetiche estreme, tra minimalismi concettuali e massimalismi d’impatto, i trend di questo inverno ora si riposizionano su un terreno più autentico che parla a look giornalieri, portabili e che risponde alla domanda “che cosa mi metto?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

