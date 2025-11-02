Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Mohammed Hannoun, presidente della ‘Associazione palestinesi in Italia', torna a provocare con minacciosi richiami alla pena di morte rivolti a tutti coloro che definisce ‘collaborazionisti' di Israele, anche in Italia, e ad attaccare ‘la lobby sionista e la narrativa del Governo nazifascista'. Si tratta dell'ennesimo, inaccettabile atto di incitamento all'odio e all'antisemitismo che si somma a quelli già denunciati nei confronti dei partecipanti alla manifestazione del 30 ottobre in Piazza Santi Apostoli a Roma -alla quale ho preso parte- organizzata dall'associazione ‘Setteottobre' a sostegno della comunità ebraica italiana, e nei confronti della redazione de 'Il Tempo'". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Terzi, 'da Hannoun ennesimo atto di incitamento a odio e antisemitismo'