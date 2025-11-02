Mo | Terzi ' da Hannoun ennesimo atto di incitamento a odio e antisemitismo'
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Mohammed Hannoun, presidente della ‘Associazione palestinesi in Italia', torna a provocare con minacciosi richiami alla pena di morte rivolti a tutti coloro che definisce ‘collaborazionisti' di Israele, anche in Italia, e ad attaccare ‘la lobby sionista e la narrativa del Governo nazifascista'. Si tratta dell'ennesimo, inaccettabile atto di incitamento all'odio e all'antisemitismo che si somma a quelli già denunciati nei confronti dei partecipanti alla manifestazione del 30 ottobre in Piazza Santi Apostoli a Roma -alla quale ho preso parte- organizzata dall'associazione ‘Setteottobre' a sostegno della comunità ebraica italiana, e nei confronti della redazione de 'Il Tempo'". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Una ricerca Iuav certifica l’allarme. Due terzi delle famiglie hanno un solo componente, un terzo degli abitanti ha più di 65 anni. Politica e sindaci dibattono sul caso tasse e affitti brevi. Quale il futuro di una città invasa dai turisti e abbandonata dai suoi abitanti - facebook.com Vai su Facebook
"La beffa di #Hannoun, daspo a Milano e lui riparte da Sesto San Giovanni. Prove di partito islamista" scrive @giuliasorre95 su @tempoweb. @FratellidItalia @fdieuropa iltempo.it/attualita/2025… via @IlTempo_official - X Vai su X
Mo: Terzi (Fdi), 'su guerra Gaza gravissima strumentalizzazione' - "Sulla guerra a Gaza siamo dinanzi a una gravissima strumentalizzazione, perché non si costruisce alcuna pace cercando l’escalation, o in modo irresponsabile rifiutando gli ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive