Mo | Malan ' Hannoun va espulso da Italia'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Basta ai deliri e alle farneticazioni antisemite Mohammed Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia. Infatti, ieri nonostante il Daspo deciso dalla Questura di Milano, da Sesto San Giovanni è tornato ad inneggiare alle atroci esecuzioni sommarie di presunti collaborazionisti di Israele, affermando addirittura che sono legittime. Non basta: ha attaccato giornalisti e la libera informazione con l'accusa di essere 'fascisti'. Veri e propri deliri verso cui continuiamo a chiedere una fermissima condanna da parte di tutti i partiti, a partire da Pd e M5S che sono stati troppo indulgenti e ambigui. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Malan, 'Hannoun va espulso da Italia'

