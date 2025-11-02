Mo | Idf ' intercettato drone che contrabbandava armi dall' Egitto'

Tel Aviv, 2 nov. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha riferito di aver sventato durante la notte un tentativo di introdurre clandestinamente armi dall'Egitto in Israele, utilizzando un drone. Dopo aver abbattuto il velivolo all'interno del territorio israeliano, le truppe hanno scoperto che trasportava otto pistole. Nell'ultimo anno si sono verificati frequenti tentativi di far passare armi e droga attraverso il confine egiziano utilizzando droni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

