Mo | Idf ' intercettato drone che contrabbandava armi dall' Egitto'
Tel Aviv, 2 nov. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha riferito di aver sventato durante la notte un tentativo di introdurre clandestinamente armi dall'Egitto in Israele, utilizzando un drone. Dopo aver abbattuto il velivolo all'interno del territorio israeliano, le truppe hanno scoperto che trasportava otto pistole. Nell'ultimo anno si sono verificati frequenti tentativi di far passare armi e droga attraverso il confine egiziano utilizzando droni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?+ BLOCCATO DRONE +? Intercettato dal servizio 'sentinella' del carcere di Foggia, dentro conteneva telefoni e droga per i detenuti - facebook.com Vai su Facebook
Intercettato drone che trasportava cocaina, hashish e telefoni nella casa circondariale ift.tt/QezYwj3 - X Vai su X
Ucraina: Mosca, 'in 3 ore abbattuti 38 droni di Kiev sulle regioni russe' - I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 38 droni ucraini in tre ore. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it