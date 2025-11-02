Mo | Idf ' eliminato capo logistica Forza Radwan nel sud del Libano'

Tel Aviv, 2 nov. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito ed eliminato il responsabile logistico della Forza Radwan di Hezbollah nella zona. Il portavoce delle Idf ha dichiarato che il terrorista ha facilitato i trasferimenti di armi ed è stato coinvolto nei tentativi di riabilitare le infrastrutture dell'organizzazione terroristica. È stato anche riferito che altri tre terroristi della Forza Radwan di Hezbollah sono stati eliminati nell'attacco. Le Idf hanno inoltre dichiarato che "le azioni dei terroristi rappresentano una minaccia per lo Stato di Israele e i suoi cittadini e violano gli accordi tra Israele e Libano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

