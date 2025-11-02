Mo | Fiano ' Sinistra per Israele ricorda Rabin faro di coraggio politico e visone morale'
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - A trent'anni dall'assassinio di Yitzhak Rabin, Primo ministro israeliano, protagonista del processo di pace e firmatario degli Accordi di Oslo, Sinistra per Israele-due popoli, due Stati promuove tre iniziative nazionali per ricordare la figura e l'eredità politica di un uomo che ha incarnato la speranza della coesistenza e della pace tra israeliani e palestinesi. Gli appuntamenti si terranno a Milano il 4 novembre, a Firenze il 6 novembre e a Roma il 20 novembre con momenti di riflessione, dibattito e testimonianze dedicati alla figura di Rabin, al valore degli Accordi di Oslo e alla prospettiva, oggi più che mai urgente, di due popoli e due Stati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
